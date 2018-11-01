Concert Online Bogdan Mihai Simion

Bogdan Simion şi Lăutarii de Mătase

Vine Bogdan Mihai Simion la CONCERT ONLINE şi pentru ca seara să fie întradevăr extraordinară nu va veni singur şi alături de băieţii săi, taraful Lăutarii de Mătase.
Concert Online cu Francesca Ilie şi trupa Vibes

CONCERT online cu Francesca şi trupa VIBES

Miercuri pe 9 martie, de la 21.00 ne găsim într-o seară nebună cu Francesca Ilie. Francesca nu va veni singură ci va avea în spate băieţii ei în formula în care o puteţi întâlni în concerte, trupa VIBES.
Concert Pepe in Beraria H

Concert cu Pepe în Beraria H

Reluăm tradiţia concertelor de început de primăvară cu Pepe în Berăria H. Nici nu mai ştiu când a fost concertul anterior dar marţi, pe 1 martie, facem deranj mare în Oraşul Plin de Viaţă din Herăstrău, cum intri în parc, pe stânga dar ştiţi voi mai bine.