Contractul de Management Artistic cu Bune şi Rele
Când apare întrebarea aceasta se înţelege, incorect, ce-i drept, şi casă de productie sau management sau impresariat dar...
Pepe intră în BELELE fix de ziua lui
Aşa cum ne-a obişnuit şi cum a devenit o tradiţie, din când în când, Pepe intră în BELELE....
Concert cu Pepe în Berăria H
Bis la bis la bis în Berăria H, în aprilie, pe 7, cu Pepe.
Bogdan Simion şi Lăutarii de Mătase
Vine Bogdan Mihai Simion la CONCERT ONLINE şi pentru ca seara să fie întradevăr extraordinară nu va veni singur şi alături de băieţii săi, taraful Lăutarii de Mătase.
CONCERT online cu Francesca şi trupa VIBES
Miercuri pe 9 martie, de la 21.00 ne găsim într-o seară nebună cu Francesca Ilie. Francesca nu va veni singură ci va avea în spate băieţii ei în formula în care o puteţi întâlni în concerte, trupa VIBES.
Mulţumesc şi eu FAMILIEI PEPE ONLINE
Este impresionant cum ştia atâta puhoi de lume treaba aceasta şi nimeni nu a zis nimic.
Bis cu Pepe în Berăria H
Concertul de pe 1 martie este SOLD OUT de ceva vreme aşa că mai facem unul, pe 3 martie.
CONCERT Online cu Andreea Dragu într-o seară magică!
Miercuri, pe 16 februarie, de la 21.00 vine ANDREEA DRAGU la CONCERT ONLINE - GENERATIA URMATOARE aşa că o să avem o seară MAGICĂ.
CONCERT online cu Ionel Tudorache şi taraful său
Avem o ediţie specială la CONCERT online cu Ionel Tudorache şi taraful său joi, pe 10 februarie. O să fie o nouă ediţie de colecţie aşa ca nu trebuie ratată.
Concert cu Pepe în Beraria H
Reluăm tradiţia concertelor de început de primăvară cu Pepe în Berăria H. Nici nu mai ştiu când a fost concertul anterior dar marţi, pe 1 martie, facem deranj mare în Oraşul Plin de Viaţă din Herăstrău, cum intri în parc, pe stânga dar ştiţi voi mai bine.